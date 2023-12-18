Türbülans Çiğdem vurguna doymuyor

SABAH'ın gündeme getirdiği, uçaklarda yaşanabilecek türbülansı önleyen bir çip projesi tasarladığını söyleyerek yatırım vaadiyle önce akrabalarını, ardından da çevresindeki herkesi dolandırdığı öne sürülen Çiğdem İ.'nin şirket kurup farklı insanları ağına düşürmeye devam ettiği iddia edildi. Hakkındaki suç duyurularına rağmen soruşturma tamamlanmadığı için hakkında herhangi bir işlem yapılmayan Çiğdem İ.'nin şimdiye kadar mağdur ettiği kişilere hiçbir para ödemesi yapmazken, Çiğdem İ.'nin ürettiğini öne sürdüğü çip için suç duyurularının ardından Zeytinburnu'da 11 Eylül 2023'te bir şirket kurduğu ve İstanbul Ticaret Odası'na kaydettirdiği bilgisine ulaşıldı.Bazı mağdurların avukatı Elif Nur Aydın, "Çiğdem İ., hakkında yapılmış olan birden fazla suç duyurusuna aldırış etmeden yeni insanları mağdur etmeyi sürdürüyor. Ağustostaki haberleri mağdurlara tekzip yayınlatıyorum, beni karalamaya çalışıyor diyerek yalanlayıp ilgili şahısları oyalamaya devam ediyor. Son 3.5 aydır yalanlarını kapatmaya çalışarak hala çip projesine destek bekliyor. Üretim aşaması adı altında mağdurlara videolar gönderiyor. Mağdurların hiçbiri ödeme yaptıkları tutarın yüzde 1'ini dahi geri alamadı. Çiğdem İ.'nin yasa dışı bahis sitelerinde paraları kullandığı kuvvetle muhtemeldir" dedi.Çiğdem İ.'nin uzaktan akrabası mağdur Fatih Kuru ise, "Aylar geçti tek bir kuruş ödeme yapmadı. Şimdi Şirket kurmuş. Hala üretim yapacağım diyerek vatandaşları kandırıyor. Toplamda 3 milyon liraya yakın para verdim. Her şeyi yalan. Bize gösterdiği belgelerde bile sahtecilik yapmış" diye konuştu.