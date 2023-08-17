Türbülans vurguncusu Çiğdem akrabalarını bile tokatlamış: 3.5 milyon lirayı böyle almış!

"MAÇ VAR LANSMAN İPTAL OLDU"

Çiğdem İ.'den yaklaşık 400 bin lira alacağı olduğunu öne süren bir başka akrabası Emin Tezel ise; "Benim teyzemin torunu olur kendisi. Beni aradı, uçaklara türbülansı uyarı verecek bir projem var dedi. Pandemi döneminde yanımda olacak kimse bulamadım Kanada'dan bir şirket buldum. Bana çip üretimi için yatırımcı lazım dedi. Çip satışı olunca karım 27 milyon dolar Kanada'dan para alacağım dedi. Ben kendisine bu paralar çok yapamayacağın vaatlerde bulunma diye uyardım. Abi benim kazancım çok etrafıma da kazandıracağım dedi. Üniversite için benim tez çalışmam dedi inandım. Parayı verdik. Nisan'da lansman olacak dedi türlü bahanelerle lansman olmadı. Birinde Galatasaray Beşiktaş maçı var adamlar elemedi iptal dedi. Birinde otelde çalışanlar izinli iptal dedi. Bir sürü yalan çıkardı. Aradan zaman geçti para geldi ama havada kaldı dedi. Bu sefer masak parayı inceliyor dedi" ifadelerini kullandı.

"VURGUNUN BOYUTU SÖYLENENDEN BÜYÜK"

Bizi bir bankaya bile götürdü diyen Tezel; "Bankacı para falan yok diyor bu hala var gelmemiştir diyor. Banka içini girdi böyle bir para yok dedi. Swap kodu yok dediler. O yalanda çıkmadı şimdi de bir Türk firmasına satacağını söyledi. Hatta normalde 10 milyon dolar alacağım totalde 20 milyon dolar alacağım dedi. Bu kadına hala inananlar olduğunu duyuyorum. Bir kuyumcu arkadaşımız 9 milyon lirasını kaptırmış. Bunun bizden aldığı para 20 milyon falan değil en az 100 milyonluk bir vurgun var. Bu kadın dolandırıcı. Kimse çekinmesin çıksın gitsin şikayetçi olsun." İfadelerini kullandı.