Haberler Yaşam Haberleri Türbülans vurguncusu Çiğdem akrabalarını bile tokatlamış: 3.5 milyon lirayı böyle almış!
Giriş Tarihi: 17.8.2023 09:45 Son Güncelleme: 17.8.2023 09:57

Türbülans vurguncusu Çiğdem akrabalarını bile tokatlamış: 3.5 milyon lirayı böyle almış!

Uçaklarda türbülansı önleyen çip yaptığını öne sürerek önce akrabaları ardından da çevresindeki pilot, doktor, iş adamı kim varsa herkesten yatırım vaadiyle 20 milyon liradan fazla vurgun yaptığı iddia edilen Çiğdem İ.'nin mağdur ettiği iki akrabası daha ortaya çıktı. "Ben bir çip icat ettim ve bunu Kanadalı şirkete 27 milyon dolara sattım. Paramı alamadım. Ben de mağdur oldum. Kimseyi dolandırmadım, dolandırıldım" diyen Çiğdem İ.'nin akrabası Emin Tezel, "İlk başta bahsettiği paralara inanamadım. 'Kardeşim bu paralar çok yüksek meblağlar, emin misin' dedim. 'Abi ben çok kazanacağım, çevreme de kazandıracağım' dedi. Meğer ortada ne bir çip ne de bir proje varmış. Sorsan hala projem var der. Gerçekten profesyonel bir yalancı. Yaklaşık 400 bin lira alacağım var kendisinden" ifadelerini kullandı. Bir başka akrabası iş adamı Fatih Kuru ise, "İlk zamanlar verdiğim parayı kârı ile alınca inandım kendisine. Zaman zaman yine yatırım olacak vaadiyle benden 3 milyona yakın para aldı. Şimdi hala yok 'çipi sattım para gelmedi. Ben de mağdurum. Dolandırmadım' diyor. Ama ortada ne bir belge ne de bir çip var. Ne de Kanadalı şirket dediği şirketle ilgili bir belge var" dedi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Türbülans vurguncusu Çiğdem akrabalarını bile tokatlamış: 3.5 milyon lirayı böyle almış!

Sabah gazetesinin gündeme getirdiği sıradışı türbülans vurgununda mağdurların sayısı giderek artıyor. Uçakları türbülansa girmeden önce uyaran bir algoritma geliştirdiğini ve CAFA Chip adını verdiği bir çiple bunu engellediğini öne süren Çiğdem İ. kendisini akademisyen olarak tanıtıp önce akrabalarını ardından da çevresindeki bir çok kişiyi toplamda 20 milyon liradan fazla dolandırdığı iddia edilmişti. Çiğdem İ. konuşup projesine inandırdığı kişilere yüzde 30 kar vadederek paraları aldı. Aldığı ilk paraları düşük miktarda olduğu için karı ile ödedi. Ama daha sonra kimseye hiçbir ödeme yapmadı. Aylarca paralarını alamayan mağdurlar çareyi savcılığa gidip şikayetçi olmakta buldu.

2 AKRABASINDAN 3.5 MİLYON LİRA ALMIŞ

SABAH'ın ulaştığı ve Çiğdem İ.'nin uzaktan akrabası olduğunu söyleyen mağdurlardan Fatih Kuru; "Ben kendisi ile yıllardır hiç görüşmüyordu. Bana sosyal medya üzerinden mesaj atı. Abi böyle projem var bana destek olursan çok para kazanacağım dedi. Ben ilk başta inanmadım. Yüksek lisans tezi gönderdi. Onu gönderince gerçekten olduğunu düşündüm. 280 bin lira kadar para verdim. Daha sonra bana bunu karı ile ödedi. Bende inandım. Sonra ara ara toplamda 3 milyona yakın para verdim. Şimdi ne proje ne para ne de bir kuruş para veriyor. Tez bile yazmamış düz Fizik mezunuymuş. Her şeyi yalan bize gösterdiği belgelerde sahteciliği bile yapmış. Şikayetçi oldum" dedi.

"MAÇ VAR LANSMAN İPTAL OLDU"

Çiğdem İ.'den yaklaşık 400 bin lira alacağı olduğunu öne süren bir başka akrabası Emin Tezel ise; "Benim teyzemin torunu olur kendisi. Beni aradı, uçaklara türbülansı uyarı verecek bir projem var dedi. Pandemi döneminde yanımda olacak kimse bulamadım Kanada'dan bir şirket buldum. Bana çip üretimi için yatırımcı lazım dedi. Çip satışı olunca karım 27 milyon dolar Kanada'dan para alacağım dedi. Ben kendisine bu paralar çok yapamayacağın vaatlerde bulunma diye uyardım. Abi benim kazancım çok etrafıma da kazandıracağım dedi. Üniversite için benim tez çalışmam dedi inandım. Parayı verdik. Nisan'da lansman olacak dedi türlü bahanelerle lansman olmadı. Birinde Galatasaray Beşiktaş maçı var adamlar elemedi iptal dedi. Birinde otelde çalışanlar izinli iptal dedi. Bir sürü yalan çıkardı. Aradan zaman geçti para geldi ama havada kaldı dedi. Bu sefer masak parayı inceliyor dedi" ifadelerini kullandı.

"VURGUNUN BOYUTU SÖYLENENDEN BÜYÜK"

Bizi bir bankaya bile götürdü diyen Tezel; "Bankacı para falan yok diyor bu hala var gelmemiştir diyor. Banka içini girdi böyle bir para yok dedi. Swap kodu yok dediler. O yalanda çıkmadı şimdi de bir Türk firmasına satacağını söyledi. Hatta normalde 10 milyon dolar alacağım totalde 20 milyon dolar alacağım dedi. Bu kadına hala inananlar olduğunu duyuyorum. Bir kuyumcu arkadaşımız 9 milyon lirasını kaptırmış. Bunun bizden aldığı para 20 milyon falan değil en az 100 milyonluk bir vurgun var. Bu kadın dolandırıcı. Kimse çekinmesin çıksın gitsin şikayetçi olsun." İfadelerini kullandı.

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Türbülans vurguncusu Çiğdem akrabalarını bile tokatlamış: 3.5 milyon lirayı böyle almış!
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