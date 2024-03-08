Turgut Altınok’tan Ankaralılara ulaşım müjdesi: Aktarma ücretsiz olacak





Göreve gelirken, aday olduğunda sudan para almayacağım dedi, Ankara'da ulaşım pahalı dedi, göreve geldiğinden beri ne dediyse tersini yaptı." dedi. Havaalanı metro ile ilgili Yavaş'ın tutumunu da anlatan Altınok, "Ulaştırma bakanımızın bana söylediği daha önce hava alanı metrosuyla bir protokol imzalamışlar bu göreve gelince protokolden imzasını çekiyor ve ben kendim yapacağım diyor e buyur yap, yaptın da önünde duran mı oldu yani" ifadelerine yer verdi.

AKTARMA ÜCRETLERİNİ KALDIRACAĞIZ ULAŞIMDA AKTARMALAR ÜCRETSİZ OLACAK

Altınok, şehir içi ulaşımda alınan aktarma ücretlerine ilişkin de müjde verdi. Altınok şöyle konuştu: "EGO'daki aktarmalardan ücret almayı kaldıracağız. Şu an aktarma ücreti olarak oradan bir 7 TL alınıyor ama aktarmaları da ücretsiz yapacağız."