Turiste dehşeti yaşatan taksicinin belgeleri iptal edildi

Ataşehir'de Fas uyruklu Fransız vatandaşı 26 yaşındaki turist Kawtar Hadir, Avrupa Yakası'nda bir adrese gitmek için taksiye bindi. İddiaya göre, taksi şoförü Ercan Yaman, turist kadını sokak aralarında bir süre dolaştırdı. Şoförün kendisinden Avrasya Tüneli ücreti istemesi üzerine araçtan inmek istediğini söyleyen turist kadın ile şoför arasında tartışma çıktı.
Fransa vatandaşı kadın, 70 liralık taksimetre ücretini vermeyeceğini belirterek, polis çağıracağını söyledi. Bunun üzerine taksi şoförü araçtan inen kadın yolcunun yanına geldi ve kadını kolundan tutarak kafasını kapıya vurdu, ardından kadını yere fırlattı. Bu esnada durumu gören bir mahalle sakini de kadının yardımına koştu. Çığlıklar atan kadın, taksinin ön camına vurduktan sonra hareket halindeki aracın üzerine çıkarak şoförün gitmesini engellemek istedi. Taksi şoförü aracıyla olay yerinden ayrılırken kadın yolcu, yere düştü. Kadın daha sonra Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne giderek şoförden şikayetçi oldu.
Bir süre sonra karakola gelen sürücü, gözaltına alındı. Polise verdiği ifadede Ercan Y.'nin, kadının da kendisine saldırdığını ve ondan şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi.
TİCARİ ARAÇ KULLANMA BELGESİ İPTAL EDİLDİ
Yaşanan olayın ardından Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri tarafından İBB Toplu Ulaşım Hizmetlerine bilgi verilerek taksinin çalışma ruhsatı askıya alındı. Ayrıca, 2918 sayılı KTK'nın Ek-2/5 (İlgili Belediye tarafından verilen çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşımak) maddesine istinaden bin 823 lira ve 34/A (Muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak) maddesine istinaden 427 lira olmak üzere, toplam 2 bin 250 lira idari para cezası uygulandı. 34 TAR 79 plakalı Ticari Taksi 10 gün süre ile trafikten men edildi. İBB tarafından Ercan Y. isimli şahsın Ticari Araç Kullanma Belgesi iptal edildi. Taksi şoförü Ercan Y. hakkında adli işlem başlatıldı.
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