Turiste dehşeti yaşatan taksicinin belgeleri iptal edildi

TİCARİ ARAÇ KULLANMA BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Yaşanan olayın ardından Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri tarafından İBB Toplu Ulaşım Hizmetlerine bilgi verilerek taksinin çalışma ruhsatı askıya alındı. Ayrıca, 2918 sayılı KTK'nın Ek-2/5 (İlgili Belediye tarafından verilen çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşımak) maddesine istinaden bin 823 lira ve 34/A (Muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak) maddesine istinaden 427 lira olmak üzere, toplam 2 bin 250 lira idari para cezası uygulandı. 34 TAR 79 plakalı Ticari Taksi 10 gün süre ile trafikten men edildi. İBB tarafından Ercan Y. isimli şahsın Ticari Araç Kullanma Belgesi iptal edildi. Taksi şoförü Ercan Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

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