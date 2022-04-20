Video Yaşam Ataşehir'de taksici dehşeti! Ücrete itiraz eden kadın turisti darbedip yere fırlattı | Video
Ataşehir'de taksici dehşeti! Ücrete itiraz eden kadın turisti darbedip yere fırlattı | Video

Ataşehir'de taksici dehşeti! Ücrete itiraz eden kadın turisti darbedip yere fırlattı | Video

20.04.2022 | 08:33

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Ataşehir'de bir taksi şoförü, ücret nedeniyle tartıştığı kadın turisti darbettikten sonra yere fırlattı. O anlar kameraya saniye saniye yansırken, taksi şoförü gözaltına alındı.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Ataşehir'de yaşandı. Fas uyruklu Fransız vatandaşı 26 yaşındaki turist Kawtar Hadir, Avrupa Yakası'nda bir adrese gitmek için taksiye bindi. İddiaya göre, taksi şoförü Ercan Yaman, turist kadını sokak aralarında bir süre dolaştırdı.

Şoförün turist yolcu Kawtar Hadir'den Avrasya Tüneli geçiş ücreti istemesi üzerine araçtan inmek istediğini söyleyen turist kadın ile şoför arasında tartışma başladı. Fransa vatandaşı kadın yolcu, 70 liralık taksimetre ücretini vermeyeceğini belirterek, polis çağıracağını söyledi. Bunun üzerine taksi şoförü, araçtan inen kadın yolcunun yanına geldi ve kadını kolundan tutarak kafasını kapıya vurdu, ardından kadını yere fırlattı.

Bu esnada durumu gören bir mahalle sakini de kadının yardımına koştu. Yardım çığlıkları atan kadın, hareket halindeki aracın üzerine çıkarak şoförün gitmesini engellemek istedi. Taksi şoförü aracıyla olay yerinden ayrılırken kadın yolcu yere düştü. Kadın daha sonra Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne giderek şoförden şikayetçi oldu. O anlar bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kadının şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, taksinin plakasından şoför Ercan Y.'ye ulaşarak ifade vermek üzere karakola davet etti. Bir süre sonra karakola gelen Ercan Y., gözaltına alındı. Polise verdiği ifadede Ercan Y.'nin, kadının da kendisine saldırdığını ve ondan şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi.

Taksi şoförü ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, yaşanan olayın ardından Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri tarafından muayenesi olmadığı belirlenen taksi, trafikten men edildi. Taksinin çalışma ruhsatı da askıya alındı.

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