Türk arıcılığının geleceğini çaldılar

Şarköy'e bağlı Uçmakdere'de Türk Arı Gen Çalışmalarına ilişkin milli arıcılık projelerinin yapıldığı alanda 200 kovan tahrip edildi. İzole edilmiş alanda 4 milyon arı telef edilirken, bazı arı ırkları ile ilaç deneme poşetleri de çalındı. 7 yıldır projenin başında bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden Prof. Dr. Mustafa Necati Muz'un ihbarı üzerine, jandarma bölgede inceleme başlattı. Şarköy Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de telef olan arılardan numune aldı. Muz, "Bu projeye 7 yıldan beri devam etmekteyiz. Proje süresince hastalıklardan ve kalıntılardan ari arı kolonileri meydana getirdik. Genetik olarak üstün ırklarda arılarımız oldu. Bunlar Trakya ırkı arılardı. Biz bu projenin bu hale sokulmasından herhangi bir ümitsizlik içerisinde değiliz. Yılmayacağız, vazgeçemeyeceğiz" dedi. İHA