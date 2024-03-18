Türk bilim kadınına Japonya’dan devlet nişanı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Jeofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, 2014-2022 yılları arasında nükleer silahlardan arınmış bir dünyanın tesis edilmesine ve örgütün Japonya ile olan işbirliğinin geliştirilmesine sağlamış olduğu önemli katkılarından dolayı, Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yılında Japonya'nın prestijli devlet nişanı "Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı"na layık görüldü. 1875'te İmparator Meiji döneminde Japon hükümeti tarafından verilen ilk ulusal nişan olan "Yükselen Güneş Nişanı", enerjiyi ve yükselen güneşin ülkesi olarak Japonya'yı simgeliyor.2014'te, 183 ülkenin dünya çapındaki nükleer testleri tespit etmek için kullandığı Uluslararası İzleme Sistemi'nin (IMS) direktörü olarak seçilen Prof. Dr. Özel, çok taraflı diplomasi alanında en yüksek uluslararası sivil memur olarak diplomat pozisyonunda görev yaptı. Olası nükleer patlatmaların tespiti ve küresel tesis ağının sürdürülmesinden sorumlu olarak, imzacı devletlerin diplomatik ve bilimsel temsilcileriyle Uluslararası İzleme Sistemi'nin (IMS) inşa edilmesi için başarılı girişimlere imza attı.