Türkiye’nin hava kalitesi artıyor! 360 istasyon tarafından 24 saat izleniyor

Çevre Bakanlığı'nın Türkiye'nin hava kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları kapsamında ilk kez Ulusal Hava Kalitesi İzleme ağı çalışması 2004 yılında başladı. Her geçen yıl bu yöndeki çalışmalar artırılırken 2004 yılında 35 olan hava kalitesi izleme istasyonu sayısı bugün itibariyle 360'a ulaştı. Şu an tüm illerin hava kalitesi 7/24 izleniyor.
SANAYİ TESİSLERİNE ONLINE TAKİP
Hava kalitesi izleme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla ülke genelinde 8 adet Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü kuruldu. Ayrıca kirletici vasfı yüksek sanayi tesislerine ait 675 baca kurulan sürekli emisyon ölçüm sistemleri ile online takibe alınırken, atıksu arıtma tesislerinden deşarj edilen atıksuların da online izlenmesi yöntemine geçildi. Bu kapsamda kurulan 333 sürekli atıksu izleme sistemi ile sulardaki kirlilikte izleme altına alındı.
HAVA KALİTESİ İYİLEŞİYOR
Türkiye'deki son beş yıla ait hava kalitesi verileri de incelendi. Buna göre partikül madde yüzde 25, kükürtdioksit yüzde 23, karbonmonoksit yüzde 20, azotdioksit yüzde 12, ozon ortalaması yüzde 12 oranında azaldı. Kamuoyunun hava kalitesi ile ilgili bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla izleme sonuçları anlık olarak www.havaizleme.gov.tr web adresinden de izlenebiliyor.
5 BİN 881 ÇEVRE DENETİMİ
Enerji, çimento, demir-çelik, cam, kağıt, otomotiv, gübre tesislerinde de sera gazı emisyonları takip edilirken, bu kapsamda risk oluşturabilecek 700 tesisin anlık izlemesi de yapılıyor. Ayrıca çevre mevzuatı kapsamında faaliyet gösteren işletmelere sera gazı dahil olmak üzere emisyon konusunda 5 bin 881 çevre denetimi gerçekleştirildi. Mevzuata aykırı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere 20.5 milyon lira idari para cezası uygulandı. 2020 yılında emisyon konusunda 50 işletme ise Çevre Kanunu'na göre faaliyetten men edildi.