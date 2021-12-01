Türkiye’nin hava kalitesi artıyor! 360 istasyon tarafından 24 saat izleniyor





5 BİN 881 ÇEVRE DENETİMİ

Enerji, çimento, demir-çelik, cam, kağıt, otomotiv, gübre tesislerinde de sera gazı emisyonları takip edilirken, bu kapsamda risk oluşturabilecek 700 tesisin anlık izlemesi de yapılıyor. Ayrıca çevre mevzuatı kapsamında faaliyet gösteren işletmelere sera gazı dahil olmak üzere emisyon konusunda 5 bin 881 çevre denetimi gerçekleştirildi. Mevzuata aykırı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere 20.5 milyon lira idari para cezası uygulandı. 2020 yılında emisyon konusunda 50 işletme ise Çevre Kanunu'na göre faaliyetten men edildi.