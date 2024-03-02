Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı: Çocuklarımıza hayal kurma imkânı verdi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türkiye'nin uzaya astronot göndermesinin önemli ve tarihi bir adım olduğunu belirttti. Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci gününde "Uzay Diplomasisi" başlığı ele alındı. Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, "Türkiye Cumhuriyeti dedi ki: 'Hayallerinizin önünde bir sınır olmasın, bu yolda yürüyün.' Büyük bir potansiyelimiz var. Bize çocuklarımızın hayal kurması için fırsat verdi. Türkiye çocuklarına ve Türkiye'yi rol model olarak gören ülkelerin çocuklarına kendilerine güvenme potansiyellerine inanma imkânı verdi. Ben vatandaşlarımızla gurur duyuyorum. Çünkü çok pratiğiz ve çözüm odaklıyız. Bu da yapıtaşlarımızdan bir tanesi" dedi.Gezeravcı, uzayda işbirliğinin önemli olduğunu belirterek şunları söyledi: "Büyük güçler, farklı anlaşmazlıklar yaşasa da, farklı reaksiyonlar verseler de uzayla ilgili bir konu gündeme geldiğinde işbirliğini sürdürüyor. Dünyada çatışma yaşayan ülkeler uzayda birlikte çalışıyor. Herkes uzay diplomasisinin ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Ne tür bir kriz olursa olsun, dünyanın neresinde bir çatışma olursa olsun, konu uzaya geldiğinde bağlayıcı, bağdaştırıcı olduğunu görüyoruz. İnsanlar burada iyi niyetli bir şekilde çaba gösteriyor, iyi bir sonuç elde etmeye çalışıyorlar. Son gelişmelere baktığımız zaman, buradaki büyük güçler, farklı anlaşmazlıklar yaşasana da farklı reaksiyonlar verseler de uzayla ilgili bir konu gündeme geldiğinde işbirliğini sürdürüyorlar. Biz de bu misyonun bir parçası olduk."