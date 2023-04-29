Türkiye’nin ilk uzay yolcularından SABAH ’a özel açıklamalar

Türkiye'nin gerçek olan bir hayalinin daha başrolünde yer alacak olan ve 2023'ün son çeyreğinde Türkiye adına Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bilimsel araştırmalara imza atacak olan uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever SABAH'a özel açıklamalarda bulundu.

ORTAK İRADE ÇOK BÜYÜK BİR KİTLEYİ KAPSIYOR

Alper Gezeravcı, "Her ne kadar başrolünde olsak da ortak irade çok büyük bir kitleyi kapsıyor. Gelecek nesillere özgüven aşılıyor. Hakikaten ayağa kaldıracak, hayallerini daha da ileriye taşıyacaktır. Hayal olarak kabul edilebilen bir şeyin gerçek olduğunu ortaya koyabilecek bir misyon olması hasebiyle, gerçekten çok mutluyuz ve gururluyuz"

Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Tuva Cihangir Atasever (solda) ve Alper Gezeravci (sağda) SABAH Muhabiri Harun Sekmen'e (ortada) konuştu

ÇOK HEYECANLIYIZ VE MUTLUYUZ

Tuva Cihangir Atasever, "Türkiye'nin hayalinin bir parçasıyız. Mutluluk, heyecan ve gururun çok şiddetli bir karışımı. Ve tabiki sorumluluk. Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu olması bizim üzerimize şöyle bir yük bindiriyor; Bu misyon özelinde başarıyla gerçekleştirilmesi, hedefler dahilinde gerçekleştirilmesi. Ayrıca Türkiye'nin uzay eko sisteminde payı alabilmesi için de devamlılığın sağlanması. Bunun gerekliliğini toplumumuza anlatmak, aktarmak gerekliliği yönünde çok ciddi bir sorumlulukta üzerimizde var. Çok heyecanlıyız ve mutluyuz. "

BU VİZYONU ORTAYA KOYDUĞU İÇİN CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Mutluyuz gururluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımız stratejik bir hamleyle Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluş kararnamesini imzaladı. Hemen hazırlıklarımızı yaparak Milli Uzay Programını ilan ettik. Programı uygulamaya başladık. Burada kendimize koyduğumuz hedefler var. Bunlardan bir tanesi bir Türk vatandaşının bilimsel misyonla uzaya gönderilmesi. Türkiye'deki bilim insanlarımızın yaptıkları test ve deneyleri bu arkadaşımız, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan gerçekleştirecek. Hem bilimsel anlamda Türkiye'ye yeni pencereler açacak, hem de ülkemizdeki kabiliyetleri geliştirmiş olacağız. Bu tabi ki çok stratejik ve önemli. Bu vizyonu ortaya koyduğu için sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Bilime ve teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceğiz.