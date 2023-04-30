Uzaya gidecek Tuva Cihangir Atasever’in babası Zakir Atasever: "Çok gururluyum ve çok mutluyum" | Video
Türkiye'nin ilk uzay yolcularından olan Tuva Cihangir Atasever’in babası Zakir Atasever “Cihangir’in uzaya ilgisi vardı, bu ulvi görevi yerine getireceğine inanıyorum, çok mutlu ve gururluyum, daha büyük hedeflere mutlaka gideceğine inanıyorum” dedi.
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