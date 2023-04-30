Video Haber Uzaya gidecek Tuva Cihangir Atasever’in babası Zakir Atasever: "Çok gururluyum ve çok mutluyum" | Video
Uzaya gidecek Tuva Cihangir Atasever’in babası Zakir Atasever:

Uzaya gidecek Tuva Cihangir Atasever’in babası Zakir Atasever: "Çok gururluyum ve çok mutluyum" | Video

30.04.2023 | 08:45

Türkiye'nin ilk uzay yolcularından olan Tuva Cihangir Atasever’in babası Zakir Atasever “Cihangir’in uzaya ilgisi vardı, bu ulvi görevi yerine getireceğine inanıyorum, çok mutlu ve gururluyum, daha büyük hedeflere mutlaka gideceğine inanıyorum” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'te Türkiye'nin ilk uzay yolcularının Alper Gezer Avcı ve Tuva Cihangir Atasever olduğunu açıklamıştı. Yedek olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever'in babası Zakir Atasever oğlunun kendisine gurur yaşattığını söyleyerek "Öncelikle böyle ulvi ve büyük bir görevi üstlendiği için mutluyum. Ülkemize ve milletimize hayırlı işler yapmasını diliyorum. Mutluluğumuz çok fazla ama Tuva Cihangir'in bu görevi milletimiz adına en iyi şekilde, layıkıyla yerine getireceğine inanıyorum. Cihangir, projenin başlangıcından beri, kurulduğundan beri orada olmak istedi. Uzaya karşı, havacılığa karşı ilgisi vardı. Bu program Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklandığında müracaatını yaptı. Çok sıkı, çok titiz bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirdi ve seçilerek bu güne geldi. İlk müracaat ettiği günden bugüne Tuva Cihangir'in bu projenin içinde yer alacağına inanmıştım. Böyle bir projede yer almak, böyle bir projenin içinde Tuva Cihangir'in olması elbette heyecan verici bir durum. Daha büyük hedeflere mutlaka gideceklerine inanıyorum. Cihangir'in de bunu başaracaklarına inanıyorum" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Uzaya gidecek Tuva Cihangir Atasever’in babası Zakir Atasever: Çok gururluyum ve çok mutluyum | Video 02:14
Uzaya gidecek Tuva Cihangir Atasever’in babası Zakir Atasever: "Çok gururluyum ve çok mutluyum" | Video 30.04.2023 | 08:45
AK Parti’den duygulandıran reklam filmi: Savunma sanayimizin medar-ı iftiharlarına karşı çıkanlara ders gibi cevap! 02:04
AK Parti'den duygulandıran reklam filmi: Savunma sanayimizin medar-ı iftiharlarına karşı çıkanlara ders gibi cevap! 29.04.2023 | 21:57
Başkan Erdoğan’dan İzmir’de önemli açıklamalar: Coşkulu kalabalığa seslendi 48:07
Başkan Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar: Coşkulu kalabalığa seslendi 29.04.2023 | 18:22
Meydan hınca hınç doldu: İzmir Başkan Erdoğan’ı bekliyor... | Video 00:11
Meydan hınca hınç doldu: İzmir Başkan Erdoğan'ı bekliyor... | Video 29.04.2023 | 16:15
SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Eskişehir’de Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler | Video 28:09
SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Eskişehir'de Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler | Video 29.04.2023 | 15:13
Bakan Nebati’den İzmir İktisat Kongresi ile ilgili paylaşım! | Video 03:11
Bakan Nebati'den İzmir İktisat Kongresi ile ilgili paylaşım! | Video 29.04.2023 | 15:09
Meral Akşener Şanlıurfa’daki seçim çalışmalarına özel uçakla gitti | Video 00:33
Meral Akşener Şanlıurfa’daki seçim çalışmalarına özel uçakla gitti | Video 29.04.2023 | 14:22
Başkan Erdoğan’dan TEKNOFEST’te önemli açıklamalar | Video 50:25
Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST'te önemli açıklamalar | Video 29.04.2023 | 13:54
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye bölgemizde barışın, istikrarın ve güvenliğin garantörüdür | Video 07:29
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Türkiye bölgemizde barışın, istikrarın ve güvenliğin garantörüdür" | Video 29.04.2023 | 12:54
Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev TEKNOFEST alanına TOGG ile geldi | Video 09:07
Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev TEKNOFEST alanına TOGG ile geldi | Video 29.04.2023 | 12:17
CHP yandaşı Emin Çapa’dan TEKNOFEST hazımsızlığı: Bize ne faydası var | Video 00:25
CHP yandaşı Emin Çapa'dan TEKNOFEST hazımsızlığı: "Bize ne faydası var" | Video 29.04.2023 | 11:46
Terör sevici ittifak da birbirine girdi! TİP’li Ahmet Şık’tan HDP’ye: Kürt faşisti ile uğraşamam | Video 00:26
Terör sevici ittifak da birbirine girdi! TİP'li Ahmet Şık'tan HDP'ye: Kürt faşisti ile uğraşamam | Video 28.04.2023 | 23:02
Son Dakika: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’dan A Haber ekranlarında önemli açıklamalar! | Video 59:45
Son Dakika: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan A Haber ekranlarında önemli açıklamalar! | Video 28.04.2023 | 22:29
Kemal Kılıçdaroğlu ve 7’li koalisyondan AK Parti sloganıyla seçim kampanyası! | Video 00:17
Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyondan AK Parti sloganıyla seçim kampanyası! | Video 28.04.2023 | 21:12
Kemal Kılıçdaroğlu ve 7’li koalisyondan AK Parti sloganıyla seçim kampanyası! | Video 02:26
Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyondan AK Parti sloganıyla seçim kampanyası! | Video 28.04.2023 | 21:12
AK Parti’den muhalefete sinema salonlarından mesaj: Reklamlar bitti şimdi sıra gerçeklerde | Video 00:59
AK Parti'den muhalefete sinema salonlarından mesaj: Reklamlar bitti şimdi sıra gerçeklerde | Video 28.04.2023 | 20:15
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar | Video 01:48
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar | Video 28.04.2023 | 17:53
Başkan Erdoğan’dan ’petrol’ açıklaması! Uzak olmayan günlerde kavuşacağız | Video 15:46
Başkan Erdoğan'dan 'petrol' açıklaması! Uzak olmayan günlerde kavuşacağız | Video 28.04.2023 | 17:53
Son Dakika: Başkan Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmenin detayları: Rus turistler için yeni ödeme sistemi | Video 07:18
Son Dakika: Başkan Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmenin detayları: Rus turistler için yeni ödeme sistemi | Video 28.04.2023 | 17:10
Mahmut Övür | 68 kuşağı bir solcunun Akkuyu Nükleer Santral özlemi 04:26
Mahmut Övür | 68 kuşağı bir solcunun Akkuyu Nükleer Santral özlemi 28.04.2023 | 17:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA