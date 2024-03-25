Türkiye’nin yardım eli dört bir yanda

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan dolayısıyla Gine Bissau'da ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda paketi dağıttı. TDV'nin Gine Bissau ekibi, pirinç, şeker, sıvı yağ ve tuz gibi gıda ürünleri bulunan paketleri ülkenin başkenti Bissau, Farim ve Oio bölgelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti. Gıda paketi alan bölge sakinleri, Türkiye'ye ve Türk halkına şükranlarını sundu. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından da Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) yetimhaneye ve yardıma muhtaç ailelere gıda desteği sağlandı. TİKA ayrıca Karadağ'da belirlenen ihtiyaç sahibi 1150 aileye temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan gıda kolileri dağıttı.