TURKOVAC’tan son dakika haberi: Delta Varyantı’na karşı yüzde 100 etkili

"TURKOVAC'I BEKLEYEN ÇOK SAYIDA VATANDAŞIMIZ VARDI"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan "Kendi aşımızı üretiyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Kendisinin de dün TURKOVAC aşısı yaptırdığını belirten Turan, aşı yerinde hafif ağrı ve kas ağrıları yaşadığını, sabah saatlerinde bu etkilerin sona erdiğini anlattı.

Sema Turan, "TURKOVAC'ı bekleyen çok sayıda vatandaşımız vardı. Yoğun ilgiyi görüyoruz. Bu ilgi gerçekten çok değerli." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin sorusu üzerine Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz da Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre aşılara acil kullanım onayının verilmesi için yeterli güvenlik ve etkinlik verisinin olması gerektiğini dile getirdi.