Üçüncü kedi de kurtarıldı: “Can dostumuzu sahibine teslim ettiğimizdeki mutluluk her şeye bedel”

Diyarbakır'da 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede ağır hasar gördüğü için yıkılacaktı. Ancak evcil hayvanların mahsur kaldığı bilgisi edinilince binanın yıkım çalışmasına ara verildi. Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Kızılay ekipleri kedileri kurtarmak için seferber oldu. Hatta sitede mahsur kalan kedilerin kurtarılabilmesi için Jandarma Komutanlığı'na bağlı kurtarma helikopteri de devreye girdi. Kedilerin kurtarılması için halatla binaya ulaşılmaya çalışıldı. AFAD ekiplerince alana getirilen vinç aracılığıyla yukarı katlara çıkarılan ekipler bina içerisine kafes koymayı da başardı.

İLK ZENA İSİMLİ KEDİ KURTULDU

Ekiplerce mahsur kalan kedilerin kurtarılması için yapılan çalışmalar sonuç da vermeye başladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından kedilerin kurtarılma anlarıyla ilgili görüntüler de paylaşılmaya başlandı. İlk olarak Zena ismindeki bir kedinin kurtarıldığı bilgisi video ile paylaşıldı. Belediyenin sosyal medya hesabından kurtarılma anının görüntüleriyle birlikte şu not paylaşıldı: "Galeria sitesinde can dostlarımızdan birini kurtardık. Tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Can dostumuzun sağlığı yerinde Galeria sitesinde kurtardığımız can dostumuzun ilk muayenesini veteriner hekimlerimizle birlikte gerçekleşirdik." Ayrıca kedinin sağlıklı olduğunu gösteren fotoğrafları da paylaşıldı.

"CAN DOSTUMUZU SAHİBİNE TESLİM ETTİĞİMİZDEKİ MUTLULUK HER ŞEYE BEDEL"

Bir süre sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi gece 02.30 gibi yine sosyal medya hesabından ikinci kedinin kurtarıldığını anları gösteren videoyu da paylaşarak şunları söyledi: "Galeria sitesinde ikinci can dostumuzu da kurtardık. Tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz." Kedinin sahibine teslim edildiğini gösteren görüntüleri sosyal medyadan paylaşan belediye "Bizim için her can kıymetli, her can önemli. Can dostumuzu sahibine teslim ettiğimizdeki mutluluk her şeye bedel" ifadelerini kullandı. Kedi sahibinin kediyle buluşmasında duygu dolu anlar da yaşandı. Ayrıca Pablo adındaki kedinin sahibine teslim edildiğini gösteren görüntüleri de paylaşan belediye "Pablo Artık Ailesiyle. Galeria sitesinde kurtarılan can dostumuzu sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim ettik. Tüm ekiplerimizin emeğine sağlık" dedi.

18. GÜNDE ÜÇÜNCÜ KEDİ DE KURTARILDI: "KURTARMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Bugün sabah saatlerinde sevindirici başka bir haber daha geldi. Diyarbakır'daki hasarlı site binasında mahsur kalan üçüncü kedinin de kurtarıldığı belirtiliyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galeria Sitesi'nde 9. katta mahsur kalan bir can dostumuzu daha kurtardık. Tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı. 18. günde kurtarılan kedinin ardından kedileri kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

