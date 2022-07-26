Üniversite kayıt tarihleri 2022: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, hangi tarihte? 2022 Üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler neler?

Haziran ayında düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçları, 18 Temmuz tarihinde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından YKS tercih işlemleri için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 YKS tercih kılavuzuna göre üniversite tercihleri, 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Tercihlerin tamamlanmasıyla birlikte üniversite kayıtları başlayacak. Bu noktada tercih listelerini hazırlayan adaylar tarafından merak edilen ''Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?'' sorusu, 2022 YKS tercih kılavuzuyla birlikte yanıt buldu. Peki, e-Devlet ile üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler neler? İşte 2022-2023 üniversite kayıt tarihleri ve gerekli olan evraklar listesi!
ÖSYM tarafından yayımlanan YKS 2022 tercih kılavuzu ile üniversite tercih tarihleri belli oldu. Kılavuza göre, 2022-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak.
Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://osym.gov.tr adresinden yapacak.
2022 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler puan ve başarı sıralamalarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanacak.
İyi bir üniversite hayaliyle sınava giren adaylar, üniversite kayıt işlemlerini 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.
ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 YKS tercih kılavuzu ile birlikte üniversite kayıtları için gereken belgeler de netlik kazandı. ÖSYM tarafından açıklanan üniversite kayıt evrakları şu şekilde;
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
Geçtiğimiz senelerde yaklaşık iki hafta süren tercihlerin ardından yerleştirme sonuçları da tercihlerin bitiminden iki hafta sonra açıklanmıştı.
Buna göre YKS üniversite tercih sonuçlarının 19 Ağustos gibi duyurulması bekleniyor.