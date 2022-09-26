Ünlü gece kulübüne silahlı saldırı: Eski çalışan Yasin Keskin öldü

Beşiktaş Ortaköy'de geçtiğimiz Perşembe günü gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre gece saatlerinde ünlü bir gece kulübünün olduğu sokağa gelen biri kasklı diğeri ise montlu ve kapüşonlu iki saldırgan, uzun şarjörlü tabancalarını çıkartarak ateş açmaya başladı.