Ünlü gece kulübüne silahlı saldırı: Eski çalışan Yasin Keskin öldü

Beşiktaş Ortaköy'de geçtiğimiz Perşembe günü gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre gece saatlerinde ünlü bir gece kulübünün olduğu sokağa gelen biri kasklı diğeri ise montlu ve kapüşonlu iki saldırgan, uzun şarjörlü tabancalarını çıkartarak ateş açmaya başladı.
Saldırı olduğunu fark eden güvenlik görevlisi belindeki silahı çıkartarak saldırganlara karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Olayda önceden çalıştığı gece kulübünü ziyarete geldiği iddia edilen Yasin Keskin ise saldırının başında kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu yere yığıldı.
AYNI MEKANA İKİNCİ SALDIRI
Saldırının gerçekleştirildiği mekanın önceki gün ortaya çıkan dayak görüntüleriyle gündem olan gece kulübü olduğu ortaya çıktı. BU saldırının da ilk olayla bağlantısı olup olmadığı tüm yönleriyle araştırılırken polis elde edilen güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Yapılan incelemelerde kapüşonlu ve kasklı iki şahıs sokağa girerek silahlarını çıkartıyor ve peş peşe ateş ediyor. Bir güvenlik görevlisi ise silahını çekerek saldırganlara ateşle karşılık veriyor. Saldırganların açtığı ateşle bina girişinde bekleyen adam isabet alıyor.