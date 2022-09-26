Haberler Yaşam Haberleri Ünlü gece kulübüne silahlı saldırı: Eski çalışan Yasin Keskin öldü
Giriş Tarihi: 26.9.2022 10:25

Ünlü gece kulübüne silahlı saldırı: Eski çalışan Yasin Keskin öldü

İstanbul Ortaköy’de bulunan ünlü bir gece kulübünün önünde içeri alınmayan 1’i kadın 3 kişi darp edilmişti. Aynı kulübe geçtiğimiz hafta bir silahlı saldırı daha düzenlendiği ortaya çıktı. Saldırıda eskiden orada güvenlik olarak çalışan ve ziyaret için gelen Yasin Keskin vuruldu. Ağır yaralanan Keskin hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili kimliği tespit edilen saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ünlü gece kulübüne silahlı saldırı: Eski çalışan Yasin Keskin öldü

Beşiktaş Ortaköy'de geçtiğimiz Perşembe günü gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre gece saatlerinde ünlü bir gece kulübünün olduğu sokağa gelen biri kasklı diğeri ise montlu ve kapüşonlu iki saldırgan, uzun şarjörlü tabancalarını çıkartarak ateş açmaya başladı.

Saldırı olduğunu fark eden güvenlik görevlisi belindeki silahı çıkartarak saldırganlara karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Olayda önceden çalıştığı gece kulübünü ziyarete geldiği iddia edilen Yasin Keskin ise saldırının başında kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu yere yığıldı.

Ağır yaralanan Keskin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Keskin'in cenazesinin Esenler'deki Mimar Sinan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildiği öğrenildi.

AYNI MEKANA İKİNCİ SALDIRI

Saldırının gerçekleştirildiği mekanın önceki gün ortaya çıkan dayak görüntüleriyle gündem olan gece kulübü olduğu ortaya çıktı. BU saldırının da ilk olayla bağlantısı olup olmadığı tüm yönleriyle araştırılırken polis elde edilen güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan incelemelerde kapüşonlu ve kasklı iki şahıs sokağa girerek silahlarını çıkartıyor ve peş peşe ateş ediyor. Bir güvenlik görevlisi ise silahını çekerek saldırganlara ateşle karşılık veriyor. Saldırganların açtığı ateşle bina girişinde bekleyen adam isabet alıyor.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Devam eden çalışmalarda polis ekipleri, saldırganların kimliklerini tespit etti. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin saldırganları yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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Ünlü gece kulübüne silahlı saldırı: Eski çalışan Yasin Keskin öldü
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