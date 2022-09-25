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Haberler Yaşam Ortaköy'deki kavganın ardından silahlar konuşmuştu: Yeni görüntüler ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 25.09.2022 22:43 Güncelleme Tarihi: 25.09.2022 22:51

Ortaköy'deki kavganın ardından silahlar konuşmuştu: Yeni görüntüler ortaya çıktı!

Ortaköy'de ünlü bir gece kulübü önünde yaşanan kavganın ve sonrasında yaşanan 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, dayak olayının ardından mekana motosikletle gelen 4 kişinin silahlı saldırı düzenlediği ve güvenlik görevlilerinin saldırıya karşılık verdiği görülüyor.

İHA
Ortaköy’deki kavganın ardından silahlar konuşmuştu: Yeni görüntüler ortaya çıktı!

Ortaköy'deki gece kulübünde geçtiğimiz 8 Eylül tarihinde saat 01.30 sıralarında yaşanan olayda, ünlü bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi, özel güvenlikler tarafından içeri alınmadı. Bunun üzerine çıkan tartışmada içeri alınmayan erkek güvenlik görevlilerinden birine kafa atmıştı.

Ortaköy’deki kavganın ardından silahlar konuşmuştu: Yeni görüntüler ortaya çıktı!

Daha sonra bir türlü sakinleşmeyen güvenlikler ellerine geçirdikleri sopalarla hem kadını hem de erkeği feci şekilde dövdü. Bazı güvenlik görevlileri ise 3 kişiyi darp eden arkadaşlarına engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı.

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Ortaköy’deki kavganın ardından silahlar konuşmuştu: Yeni görüntüler ortaya çıktı!

DAYAĞIN ARDINDAN SİLAHLI SALDIRI

Darp olayın ardından aynı gece saat 02:50 sıralarında eğlence mekanına gelen motosikletli 4 kişi güvenlik görevlilerine ateş açtı. Güvenlikçiler tarafından silahla karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaşanan o çatışmanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Ortaköy'de gece kulübündeki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Ortaköy’deki kavganın ardından silahlar konuşmuştu: Yeni görüntüler ortaya çıktı!

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelerek çalışmaya başladı. Yaşanan çatışmada motosikletle gelen Ferdi K., Şehmuz Y., Selman Ç. ve karşı gruptan yani silahı kullanan güvenlik görevlisi Zeki P. hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından polis, olaya karıştığı tespit edilen 2 gruptan toplam 9 kişiyi gözaltına aldı.

Ortaköy’deki kavganın ardından silahlar konuşmuştu: Yeni görüntüler ortaya çıktı!

Yapılan soruşturmada motosikletle saldırıyı gerçekleştiren kişilerin ilk olayda dayak yiyen Recep Ç.'nin kardeşi ve arkadaşları olduğu belirlendi.

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