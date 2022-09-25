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Ortaköy'deki kavganın ardından silahlar konuşmuştu: Yeni görüntüler ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 25.09.2022 22:43
Güncelleme Tarihi: 25.09.2022
22:51
Ortaköy'deki kavganın ardından silahlar konuşmuştu: Yeni görüntüler ortaya çıktı!
Ortaköy'de ünlü bir gece kulübü önünde yaşanan kavganın ve sonrasında yaşanan 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, dayak olayının ardından mekana motosikletle gelen 4 kişinin silahlı saldırı düzenlediği ve güvenlik görevlilerinin saldırıya karşılık verdiği görülüyor.