Ortaköy’de gece kulübündeki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Ortaköy'de ünlü bir gece kulübü önünde yaşanan kavganın ve sonrasında yaşanan 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, dayak olayının ardından mekana motosikletle gelen 4 kişinin silahlı saldırı düzenlediği ve güvenlik görevlilerinin saldırıya karşılık verdiği görülüyor. Olayla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş polisi gözaltına aldığı 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.