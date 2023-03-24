Üsküdar’daki Sultan Abdulhamid Han Hastanesi’nde korkutan yangın

Yangın, saat 02.30 sıralarında Selimiye Mahallesi'nde bulunan Sultan Abdulhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 6. katında bulunan ameliyathane kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.
Hastaneden dumanların yükseldiğini fark eden görevliler itfaiyeye haber verdi.
Buradan ambulanslara alınan hastalar çevrede bulunan diğer hastanelere sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmaları sonucu tamamen söndürüldü.
Hastanede yatan hastalardan biri, "Biz uyuyorduk, kattaki hemşireler ve hasta bakıcılar bize hemen boşaltmamızı söylediler. Bu arada tabii hemen pencereye çıktım baktım ki kıvılcımlar atıyor dışarıya.