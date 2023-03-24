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Giriş Tarihi: 24.3.2023 07:59 Son Güncelleme: 24.3.2023 08:04

Üsküdar'daki Sultan Abdulhamid Han Hastanesi’nde korkutan yangın

Üsküdar’da bulunan Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Hastanede tedavi gören hastalar çevredeki diğer hastanelere sevk edildi.

DHA
Üsküdar’daki Sultan Abdulhamid Han Hastanesi’nde korkutan yangın

Yangın, saat 02.30 sıralarında Selimiye Mahallesi'nde bulunan Sultan Abdulhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 6. katında bulunan ameliyathane kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.



Hastaneden dumanların yükseldiğini fark eden görevliler itfaiyeye haber verdi.

Haber verilmesi üzerine hastaneye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken hastanede tedavi gören hastalar hastanenin bahçesine çıkarıldı.



Buradan ambulanslara alınan hastalar çevrede bulunan diğer hastanelere sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmaları sonucu tamamen söndürüldü.

Hastanede yatan hastalardan biri, "Biz uyuyorduk, kattaki hemşireler ve hasta bakıcılar bize hemen boşaltmamızı söylediler. Bu arada tabii hemen pencereye çıktım baktım ki kıvılcımlar atıyor dışarıya.



Karşımda da yaşlı bir amca vardı hemen onun fişlerini çektim ve sedyeyle dışarı çıkardım. Sonra görevliler ve itfaiye geldi ve diğer hastaları da tahliye ettiler" şeklinde konuştu.

Yangın ile ilgili incelemeler devam ediyor.

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Üsküdar'daki Sultan Abdulhamid Han Hastanesi’nde korkutan yangın
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