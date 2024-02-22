Velayet kavgasında çocuğunu rehin aldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde psikolojik sorunları ve madde bağımlılığı olduğu öne sürülen Hasan V. (35), 7 yaşındaki oğlunu rehin aldı. Hasan V. 2 hafta önce eşi S.Y. ile boşandı. Çocukları M.E.V.'nin velayeti ise anneye verildi. Kendi evinde bir süre çocuğuyla vakit geçiren Hasan V., çarşamba akşamı 18.00 sıralarında eve gelen eski eşiyle çocuğu göndermek yerine silahla rehin aldı. Anne S.Y.'nin ihbarı üzerine olay yerine Ankara Polis Özel Harekât Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Çarşamba akşamı 18.00 sıralarında başlayan rehine krizinde PÖH ekipleri uzun süre ikna çalışması yürüttü. Sabaha 06.00 sıralarında ekiplerin ikna tekliflerine silahla ateş açarak yanıt veren Hasan V., omzundan ve bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı Hasan V. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken küçük çocuk yara almadan kurtuldu.