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Giriş Tarihi: 20.3.2024 09:30 Son Güncelleme: 20.3.2024 09:42

Son dakika: Yalova'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

Son dakika haberleri: AFAD verilerine göre; Yalova'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09.21'de gerçekleşen deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

Son dakika: Yalova’da korkutan deprem! İstanbul’da da hissedildi

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Yalova'da saat 09.21'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA! Yalova'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi | Video

Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

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Son dakika: Yalova'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi
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