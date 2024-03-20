Son dakika: Yalova’da korkutan deprem! İstanbul’da da hissedildi

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Yalova'da saat 09.21'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DAKİKA! Yalova'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi | Video
Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 20, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [02.42 km] Merkez (Yalova)
Tarih:2024-03-20
Saat:09:21:01 TSİ
Enlem:40.67556 N
Boylam:29.24111 E
Derinlik:9.71 km
Detay:https://t.co/UX2jlD5TJ2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi