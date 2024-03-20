SON DAKİKA! Yalova'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi | Video

AFAD verilerine göre; Yalova'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09.21'de gerçekleşen deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.