SON DAKİKA! Yalova'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi | Video
AFAD verilerine göre; Yalova'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09.21'de gerçekleşen deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.
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