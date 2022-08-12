Yanan tarihi cami restore edilecek

İstanbul'un Fatih ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde yer alan tarihi Gureba Hüseyin Ağa Camcılar Camii geçtiğimiz salı günü bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında büyük hasar gördü. 10 yıl önce başlayan restorasyon çalışmaları yarım kalan ve madde bağımlıları tarafından mesken haline getirildiği öne sürülen camideki yangına içeride yakılan ateşin neden olduğu iddia edildi. Tarihi caminin belediye mülkiyetinde olması ve restorasyon çalışmalarının çok uzun süredir yapılmaması nedeniyle Fatih Belediyesi camide restorasyon çalışmalarına başlama kararı aldı. Fatih Kayıp Camiler Derneği Başkanı İrfan Altıner, en son 2019'da başlayan yenileme çalışmalarının pandemi nedeniyle uzadığını, madde bağımlılarının camiyi iki kez yaktığını belirterek, "Madde bağımlıları ve sokakta yaşayanlar tarafından demir parmaklıklar kesilerek içerisine girilip çalışmalara zarar verildi. Çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra hizmete açacaktık. Fakat bu yangın olayı meydana geldi. Fatih Belediyesi'nin yardımı ve katkılarıyla eksikler giderilip vatandaşların hizmetine açılacak" dedi. Cami, 15. yüzyıl askeri teşkilatının dört bölük ağasından olan ve İstanbul'un fethinde büyük yararlılıklar göstermiş Gureba-yı Yemin Ağası Şeyh Hüseyin Bin Hasan tarafından 1495'te yaptırıldı. 1783 ve 1832 yıllarında iki kez yanan cami, Sultan II. Abdülhamid döneminde bir kez daha yenilendi. 1957'de Vatan Caddesi'nin yapımı sırasında yıktırıldı.