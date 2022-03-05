Yargıtay ’kastan öldürme’ dedi, Yerel Mahkeme ’olası kast’ta ısrar etti

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Ocak 2019'da görülen davada tutuklu sanık Yücel Düzenli, Özgür Özen'i sevdiğini ve öldürmesi için gerekçe olmadığını öne sürerek, "Tahliyemi ve beraatimi istiyorum. Bu olayda yüzde 1 bile sebebiyet vermişliğim olsa zaten vicdan azabı ile yaşarım. Bu olayı, her gün de yaşıyorum zaten. Kesinlikle benim uyguladığım iddia olunan sürekli şiddetin sonucu Özgür'ü itmem ya da atlaması, onu intihara yönlendirmem söz konusu değildir. Hepimizin başı sağ olsun. O toprak oldu, çileyi ben çekiyorum" dedi.