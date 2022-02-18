Yargıtay’dan flaş karar! Şiddet uygulayarak intihara sürüklemişti





Bu olayı, her gün de yaşıyorum zaten. Kesinlikle benim uyguladığım iddia olunan sürekli şiddetin sonucu Özgür'ü itmem ya da atlaması, onu intihara yönlendirmem söz konusu değildir. Hepimizin başı sağ olsun. O toprak oldu, çileyi ben çekiyorum" dedi.