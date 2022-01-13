Yargıtay’dan emsal karar! Lüks harcama kusur sayılmaz

KADININ LÜKS HARCAMASI BOŞANMADA KUSUR SAYILMADI

Dairenin kararında, yerel mahkemece verilen kararda Ayten T.'ye aile ekonomik yönden zor bir dönem geçirirken lüks sayılabilecek harcamalar yapma vakıasının kusur olarak yüklendiğine dikkat çekilerek, ilk kararda bu durumun Ayten T.'ye kusur olarak yüklenmediği ve kararın Yunus T. tarafından temyiz edilmemesi sebebi ile ilk hükümdeki kusurlar yönünden kadın yararına usulü kazanılmış hak oluştuğundan bahsedildi. Buna göre, usulü kazanılmış hakka aykırı şekilde aile ekonomik yönden zor bir dönem geçirirken lüks harcamalar yapma vakıasının kusur olarak yüklenilmesinin doğru bulunmadığına yer verildi. Yunus T.'nin emekli olup sürekli ve düzenli gelirinin bulunduğu, ayrıca kira gelirinin de mevcut olduğunun anlaşıldığı kaydedilen kararda, erkek lehine "geçimi" için geçici tedbir alınmasını gerektirici bir sebep bulunmadığına bildirilerek, "Kadının mali durumunun iyi olmasının erkek yararına tedbir nafakası tayinini haklı kılmaz. Bu husus dikkate alınmadan erkek yararına tedbir nafakası tayin ve takdiri doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir" denildi.