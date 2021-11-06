Yaşlı kadına yeğen tuzağı! 3. seferde suçüstü yakalandı

Kadıköy'de tek başına yaşayan 75 yaşındaki S.Z.D.'yi telefonla arayan kişi kendisini yaşlı kadının Hollanda'da yaşayan yeğeni olduğunu söyleyerek 7 bin Euro para istedi. Yaşlı kadın yeğeni olduğuna inandığı kişiye kendi elleriyle 7 Bin Euro'yu teslim etti. Aradan birkaç gün daha geçti, şüpheli sahte yeğen tekrar aradı bu kez 16 bin lira daha acil para istedi. Yaşlı kadın 16 bin lirayı da götürüp teslim etti.