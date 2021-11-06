Kadıköy'de tek başına yaşayan 75 yaşındaki S.Z.D.'yi telefonla arayan kişi kendisini yaşlı kadının Hollanda'da yaşayan yeğeni olduğunu söyleyerek 7 bin Euro para istedi. Yaşlı kadın yeğeni olduğuna inandığı kişiye kendi elleriyle 7 Bin Euro'yu teslim etti. Aradan birkaç gün daha geçti, şüpheli sahte yeğen tekrar aradı bu kez 16 bin lira daha acil para istedi. Yaşlı kadın 16 bin lirayı da götürüp teslim etti.
3. SEFERDE YAKAYI ELE VERDİ
Bir süre sonra oğluna durumdan bahsedince aslında yeğeniyle hiç konuşmadığını ve dolandırıldığını anladı. Tam bu sırada aynı sahte yeğen tekrar telefonla arayıp ev alacağını ancak 25 bin lira eksiğinin olduğunu söyleyerek yine para istedi. Polis ekipleriyle iş birliği yaparak her zamanki buluşma yerine çağrılan dolandırıcı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince suçüstü yakalandı.
Yaşlı kadına yeğen tuzağı! 3. seferde suçüstü yakalandı
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sahte yeğen Kadir İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşlı kadının dolandırıcı ile son yaptığı telefon görüşmesinin kaydı ortaya çıktı.