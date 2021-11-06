Yaşlı kadına yeğen tuzağı! 3. seferde suçüstü yakalandı

İstanbul Kadıköy’de 75 yaşındaki kadını telefonla arayıp yeğeni olduğunu söyleyerek 2 kez dolandıran şüpheli 3. Seferinde Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen sahte yeğen Kadir İ. (30) tutuklanarak cezaevine gönderildi.