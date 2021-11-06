Video Yaşam Yaşlı kadına yeğen tuzağı! 3. seferde suçüstü yakalandı
Yaşlı kadına yeğen tuzağı! 3. seferde suçüstü yakalandı

Yaşlı kadına yeğen tuzağı! 3. seferde suçüstü yakalandı

06.11.2021 | 10:21

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İstanbul Kadıköy’de 75 yaşındaki kadını telefonla arayıp yeğeni olduğunu söyleyerek 2 kez dolandıran şüpheli 3. Seferinde Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen sahte yeğen Kadir İ. (30) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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