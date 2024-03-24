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Giriş Tarihi: 24.3.2024

Yeni hedef, dünya şampiyonluğu

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Yeni hedef, dünya şampiyonluğu
Trabzon'da, çoğunluğunu Trabzonspor Futbol Akademisi takımlarında forma giyen sporcuların oluşturduğu 2012'de Türkiye Şampiyonu olan Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Futbol Takımı, bu yıl finalde rakibi Kocaeli Spor Lisesi'ni 3-0 mağlup ederek üçüncü kez Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyon lise, 17-27 Mayıs'ta Çin'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
Yine Trabzon'da bulunan Erdoğdu Lisesi de 2015'te hem Türkiye hem de Dünya Şampiyonu olmuştu. O dönemde Erdoğdu Lisesi'nin, şimdilerde ise Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi'nin müdürü olan Ali Turan, "Şimdi bir kez daha dünya şampiyonu olup, kupayı ülkemize ve Trabzon'umuza getirmeyi hedefliyoruz" dedi.
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Yeni hedef, dünya şampiyonluğu
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