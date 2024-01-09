Uzmanlar Kovid-19’un yeni varyantına karşı uyardı: JN.1 kalbi vuruyor

2019'un sonunda ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) yeni varyantlarıyla etkisini sürdürüyor. Kovid-19'un yeni varyantı "JN.1", ABD, Çin, Japonya, İngiltere, Singapur, Endonezya ve Malezya'da hızla yayılıyor. Bu ülkelerde yeni varyanta karşı alarm verilirken Dünya Sağlık Örgütü ise "JN.1" varyantını "dikkate alınması gereken varyant" kategorisinde sınıflandırdı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, yeni varyanta ilişkin Türkiye için henüz bir veri bulunmadığını, ancak dikkatli olunması uyarısında bulundu. Prof. Dr. Şener, "JN.1" varyantına ilişkin merak edilenleri anlattı.JN.1'in evrime uğrayıp uğramadığıyla, kişiyi ne derece etkilediğiyle, kimlerde daha zor geçtiğiyle ilgili konuşan Prof. Dr. Şener, "JN.1, Kovid-19'un bilinen varyantlarından farklılaştı. Nasıl ağır hastalığa neden olacağını öğreniyor. Aşıdan saklanmak için yöntemler geliştiriyor. Özellikle kalp tutulumu yapıyor. Yani kalp krizi ve pıhtı atması gibi tablolara sebebiyet veriyor. 65 yaş üstü vatandaşlar baştan beri en sıkıntılı, hastalığın ağır seyrettiği grup ama JN.1'de orta yaşlı ve genç bireylerde de ağır vakalar tanımlanmaya başladı. Bu nedenle tedirgin edici bir durumla karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.Kış ile birlikte diğer enfeksiyon hastalıklarında da artış yaşandığından ve rahatsızlıkların belirtilerinin benzerlik taşıdığından kişinin koronavirüsü farkına varmadan geçirebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Şener, "Şimdilik kardiyak (kalp) tutulumu hakkında ciddi bildirimler mevcut, bunlar gitgide somutlaşırsa işimiz var. Kişisel tedbirler uygulanmalı. Şu anda en akılcı önlem maske takmak gibi duruyor" dedi.