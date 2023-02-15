Yeniden görülen Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! "Katil Avcı’nın haksız tahrik indirimi kaldırılsın"

Savcı ayrıca Cemal Metin'in kardeşi Mertcan Avcı hakkında da beraat kararının kaldırılmasını ve tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmeye iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Ayrıca Mertcan Avcı'nın tutuklanmasını talep etti.

Savunma için süre talep edildi. Duruşma 10 Mart 2023 saat 11:00'e ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi 13'üncü duruşmada dava hakkındaki kararını verdi. Mahkeme katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Avcı, haksız tahrik indirimi nedeniyle 23 yıl hapis ceza aldı. Mercan Avcı'nın beraatine karar verildi. Diğer sanıkların da beraatine karar verildi.