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Giriş Tarihi: 25.4.2023 11:00 Son Güncelleme: 25.4.2023 11:19

Yer Adana: Önce bekçileri dövdüler, sonra 500 bin liralık zirai ilacı gasbettiler

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yüzlerinde maske, bir çiftliği basıp, 2 bekçiyi döverek 500 bin lira değerinde zirai ilacı gasbeden 4 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest kaldı.

DHA
Yer Adana: Önce bekçileri dövdüler, sonra 500 bin liralık zirai ilacı gasbettiler

Olay, 13 Nisan gecesi Doğankent-Aydıncık Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzleri maskeli kişiler, Ulvi Tör'e (62) ait çiftlikte 2 bekçiyi dövüp, ellerini bağladı. Şüpheliler, 500 bin lira değerindeki zirai ilacı gasbedip, kaçtı. Bekçilerden birinin ellerini çözüp, durumu bildirmesi ile bölgeye Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis, şüphelilerin kaçtığı otomobilin plakasını tespit edip, çalışma başlattı. Şüphelilerin İbrahim İ. (18), Oktay Ö. (27), Süleyman Ö. (32) ve Yunus D. (27) olduğu belirlendi. 4 şüpheli, eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden İbrahim İ., olayı kendisinin yaptığını, arkadaşlarının sadece araç getirdiğini, konu ile bir ilgilerinin olmadığını öne sürdü. Diğer şüpheliler de haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen İbrahim İ. tutuklandı, diğerleri adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Bekçileri etkisiz hale getirip 500 bin TL'lik zirai ilaç gasp ettiler: 1 şüpheli tutuklandı | Video

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Yer Adana: Önce bekçileri dövdüler, sonra 500 bin liralık zirai ilacı gasbettiler
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