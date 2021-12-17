Yer Antalya: Alkollü çıktı ’savcıyım’ diye bağırdı! Ortalığı birbirine kattı!

Kaçmakta olan alkollü sürücüyü takip eden polis ekip otosuna çarpan 07 MTY 54 plakalı otomobilin sürücüsünün de trafik ekipleri tarafından yapılan kontrolde 123 promil alkollü olduğu belirlenirken, bin 339 TL idari para cezası uygulandı ve sürücü belgesine de 6 aylığına el konuldu.



Polis ekiplerinden kaçan 10 UD525 plakalı otomobil ise Aşağı Hisar Mahallesi 4606 sokak üzerinde park halinde bulunurken Erdal U. isimli alkollü sürücü evinde ele geçirildi. Manavgat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen ve 117 promil alkollü olduğu belirlenen Erdal U. hakkında trafik ekiplerince alkollü araç kullanmak suçundan 1339 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 6 aylığına el konuldu. Hakkında tehdit, hakaret, Cumhurbaşkanına hakaret ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapılan Erdal U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan Erdal U., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.