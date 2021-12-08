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Giriş Tarihi: 8.12.2021 15:29

Yer: Denizli! Liseliler tekmeli yumruklu birbirine girdi

DHA
Yer: Denizli! Liseliler tekmeli yumruklu birbirine girdi

Denizli'den şoke eden görüntüler! 5 liselinin, caddede yere yatırdıkları Y.K.'yi (14) tekme ve yumrukla dövdüğü anlar, cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, bir kadının yerde yatan genci kurtarmaya çalıştığı görüldü.

Denizli'de liseliler birbirine girdi. Lise Caddesi'ndeki Denizli Lisesi önünde 5 öğrenci, cadde ortasında yere yatırdıkları Y.K.'ye tekme ve yumruklarla saldırdı. Saldırı anı, trafik ışıklarında bekleyen otomobildeki kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, yardıma koşan bir kadının Y.K.'yi kurtarmaya çalıştığı görüldü.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Dövülen lise öğrencisi Y.K., çağırılan ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.K.'ye ayakta müdahale edildi.


Soruşturma başlatan polis, kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Yer: Denizli! Liseliler tekmeli yumruklu birbirine girdi
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