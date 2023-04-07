Yer Güngören: Silahlı saldırıda yaralandı, hastaneye giderken kaza yaptı!

Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi'nde iddiaya göre tartıştığı kişi ile konuşmak için bir araya gelen Temel Akbulut silahlı saldırı sonucu yaralandı. Akbulut, hafif ticari aracına binerek kendi imkanlarıyla hastaneye gitmeye çalıştı. Ancak yolda bilincini kaybeden Akbulut, park halindeki bir kamyonete çarptı. Kazayı gören mahalle sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Akbulut, hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.