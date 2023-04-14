Yer İstanbul: Metrobüsteki bıçaklı kavga kamerada

Taraflardan biri bıçakla kavga ettiği kişiyi yaraladı. Polis güvenlik kamerasından yola çıkarak saldırganı tespit etti. Mustafa A. adlı saldırganın yakalanması için çalışmalar sürerken göğsünden yaralanan 32 yaşındaki Bektaş Yıldız'ın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.