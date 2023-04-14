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Giriş Tarihi: 14.4.2023 11:34

Yer İstanbul: Metrobüsteki bıçaklı kavga kamerada

Bayrampaşa'da metrobüste çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

DHA
Yer İstanbul: Metrobüsteki bıçaklı kavga kamerada

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Bayrampaşa Maltepe durağında meydana geldi. İddiaya göre iki kişi arasında "yan bakma" tartışması kavgaya dönüştü. Metrobüsteki diğer yolcular araya girse de kavganın önüne geçemedi.

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Taraflardan biri bıçakla kavga ettiği kişiyi yaraladı. Polis güvenlik kamerasından yola çıkarak saldırganı tespit etti. Mustafa A. adlı saldırganın yakalanması için çalışmalar sürerken göğsünden yaralanan 32 yaşındaki Bektaş Yıldız'ın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

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Yer İstanbul: Metrobüsteki bıçaklı kavga kamerada
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