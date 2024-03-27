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Giriş Tarihi: 27.3.2024 10:39

Yer Sarıyer: Motosikletli öyle şeyler yaptı ki!

İstanbul Sarıyer'de inanılmaz anlar yaşandı. Akan trafiğe aldırmadan motosikletini tek teker üstünde süren sürücü cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yer Sarıyer: Motosikletli öyle şeyler yaptı ki!

Sarıyer Çayırbaşı Tüneli'nde 24 Mart Pazar günü saat 22.00 sıralarında, bir motosiklet sürücüsünün tünel içinde akan trafiğe aldırmadan motosikletinin tek teker üstüne kaldırarak ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün motosikletini tek teker üstüne kaldırmakla yetinmeyip kendisinin de ayağa kalkarak tek ayak üstünde durduğu da görülüyor. Akan trafiğe aldırmadan tehlikeli şekilde bir süre ilerleyen motosiklet sürücüsü, daha sonra gözden kayboluyor.

Sarıyer'de motosikletinin tehlikeli yolculuğu | Video

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Yer Sarıyer: Motosikletli öyle şeyler yaptı ki!
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