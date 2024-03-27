Sarıyer’de motosikletinin tehlikeli yolculuğu | Video 27.03.2024 | 09:53 Sarıyer'de, akan trafiğe aldırmadan motosikletini tek teker üstünde süren sürücü cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sarıyer Çayırbaşı Tüneli'nde 24 Mart Pazar günü saat 22.00 sıralarında, bir motosiklet sürücüsünün tünel içinde akan trafiğe aldırmadan motosikletinin tek teker üstüne kaldırarak ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün motosikletini tek teker üstüne kaldırmakla yetinmeyip kendisinin de ayağa kalkarak tek ayak üstünde durduğu da görülüyor. Akan trafiğe aldırmadan tehlikeli şekilde bir süre ilerleyen motosiklet sürücüsü, daha sonra gözden kayboluyor.