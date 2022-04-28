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Giriş Tarihi: 28.4.2022 10:57 Son Güncelleme: 28.4.2022 11:11

Yer sofrasında bomba hazırlarken suçüstü yakalanmışlardı! İşte o patlayıcılar...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Yer sofrasında bomba hazırlarken suçüstü yakalanmışlardı! İşte o patlayıcılar...

Bir terör hücresini daha operasyonla çökerten İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; üç teröristi yer sofrasında bomba hazırlarken suçüstü yakaladı. İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri’nin titiz bir çalışmayla deşifre ettiği Hücre Evi’nde patlamaya hazır halde beş kilogram patlayıcı ele geçirildi. O patlayıcılar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi. Operasyon anları ise polis kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa İlçesi'ndeki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Temsilciliği Binası'na el yapımı patlayıcı koyan kadın terörist B.Y.'nin (27) İstanbul Emniyeti tarafından operasyonla yakalandığını duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün gece İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün bir başarılı operasyonunu daha açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Sancaktepe'de bir terör hücresi daha çökertildi. DKP / BÖG Hücre Evi'nde üç teröristi yakalayan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Birimleri; patlamaya hazır halde beş kilogram patlayıcı, bomba düzenekleri ve bir çok mühimmat ele geçirdi. Allah, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun" dedi.



Yer sofrasında bomba hazırlarken suçüstü yakalanmışlardı! İşte o patlayıcılar... | Video


BOMBA DÜZENEKLERİ ELE GEÇİRİLDİ

"Devimci Komünarlar Partisi / Birleşik Özgürlük Güçleri" (DKP-BÖG) isimli terör örgütünün İstanbul'un Sancaktepe İlçesi'nde bulunan ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri'nin titiz bir çalışmayla deşifre ettiği Hücre Evi'ne dün akşam saat 21.45 sıralarında düzenlenen başarılı operasyonda H.T., C.P. ve O.A. isimli üç teröristin yer sofrasında bomba hazırlarken suçüstü yakalandıkları ve düzenlenen başarılı operasyonda beş kilogram patlayıcı madde ile bomba düzeneklerinin ele geçirildiği ifade edildi. O patlayıcılar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Operasyon anları ise polis kameralarına yansıdı.

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Yer sofrasında bomba hazırlarken suçüstü yakalanmışlardı! İşte o patlayıcılar...
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