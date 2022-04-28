Video Yaşam Yer sofrasında bomba hazırlarken suçüstü yakalanmışlardı! İşte o patlayıcılar... | Video
Yer sofrasında bomba hazırlarken suçüstü yakalanmışlardı! İşte o patlayıcılar... | Video

Yer sofrasında bomba hazırlarken suçüstü yakalanmışlardı! İşte o patlayıcılar... | Video

28.04.2022 | 11:01

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Muğla’da metan gazı faciası: 4 ölü | Video 01:42
Muğla'da metan gazı faciası: 4 ölü | Video 28.04.2022 | 10:04
Bursa’da şoke eden görüntüler! Özel araçla dilenci servisi | Video 00:58
Bursa'da şoke eden görüntüler! Özel araçla dilenci servisi | Video 28.04.2022 | 11:29
Kartal’da 5 araç birbirine girdi! Kazayı izleyen İETT şoförüne otomobil çarptı | Video 02:41
Kartal’da 5 araç birbirine girdi! Kazayı izleyen İETT şoförüne otomobil çarptı | Video 28.04.2022 | 11:18
Kartal’da 5 araç birbirine girdi, kazayı izleyen İETT şoförüne otomobil çarptı | Video 02:41
Kartal’da 5 araç birbirine girdi, kazayı izleyen İETT şoförüne otomobil çarptı | Video 28.04.2022 | 11:16
Vatandaşlar balkondan süpürge fırlatınca hırsızlar neye uğradıklarını şaşırdılar | Video 02:25
Vatandaşlar balkondan süpürge fırlatınca hırsızlar neye uğradıklarını şaşırdılar | Video 28.04.2022 | 11:16
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 28 Nisan 2022 Perşembe atv izle! | | Video 12:37
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 28 Nisan 2022 Perşembe atv izle! | | Video 28.04.2022 | 10:58
İstanbul’da korku dolu pitbull saldırısı kamerada! Köpeğini parka götüren kadın dehşeti yaşadı | Video 06:18
İstanbul’da korku dolu pitbull saldırısı kamerada! Köpeğini parka götüren kadın dehşeti yaşadı | Video 28.04.2022 | 10:52
Yer sofrasında bomba hazırlarken suçüstü yakalanmışlardı! İşte o patlayıcılar... | Video 03:26
Yer sofrasında bomba hazırlarken suçüstü yakalanmışlardı! İşte o patlayıcılar... | Video 28.04.2022 | 11:01
2 günlük kuzunun ’anne’ demesi duyanları şoke etti! | Video 04:21
2 günlük kuzunun 'anne' demesi duyanları şoke etti! | Video 28.04.2022 | 10:54
Sürünerek girdikleri telefon mağazasından 20 bin liralık cep telefonu çaldılar | Video 01:19
Sürünerek girdikleri telefon mağazasından 20 bin liralık cep telefonu çaldılar | Video 28.04.2022 | 10:52
30 suç kayıtlı hırsız tutuklandı | Video 00:17
30 suç kayıtlı hırsız tutuklandı | Video 28.04.2022 | 10:46
23 Nisan’da çocukların buluşma noktası cami oldu | Video 04:01
23 Nisan'da çocukların buluşma noktası cami oldu | Video 28.04.2022 | 10:33
Bursa’da geri dönüşüm tesisindeki yangın böyle görüntülendi | Video 02:33
Bursa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın böyle görüntülendi | Video 28.04.2022 | 10:26
Pide kuyruğundaki Kıbrıs gazisini acımadan darp ettiler | Video 03:00
Pide kuyruğundaki Kıbrıs gazisini acımadan darp ettiler | Video 28.04.2022 | 10:26
E-5’te trafiği birbirine katan kovalamaca! Polis şüpheli şahsı böyle yakaladı | Video 00:29
E-5'te trafiği birbirine katan kovalamaca! Polis şüpheli şahsı böyle yakaladı | Video 28.04.2022 | 10:26
SON DAKİKA! İzmir’de belediye otobüsü yandı | Video 01:42
SON DAKİKA! İzmir'de belediye otobüsü yandı | Video 28.04.2022 | 10:10
Müşteri gibi sipariş verdi, çiğköfteciyi kurşuna dizdi | Video 01:28
Müşteri gibi sipariş verdi, çiğköfteciyi kurşuna dizdi | Video 28.04.2022 | 10:07
Üzerine doğru yürüyen arkadaşını bacağından vurdu | Video 00:35
Üzerine doğru yürüyen arkadaşını bacağından vurdu | Video 28.04.2022 | 09:58
Markette unutulan cep telefonunu böyle çaldı | Video 01:08
Markette unutulan cep telefonunu böyle çaldı | Video 28.04.2022 | 09:52
İstanbul’da günlük kiralık ev denetimi | Video 00:59
İstanbul’da günlük kiralık ev denetimi | Video 28.04.2022 | 09:54

Bir terör hücresini daha operasyonla çökerten İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; üç teröristi yer sofrasında bomba hazırlarken suçüstü yakaladı. İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri’nin titiz bir çalışmayla deşifre ettiği Hücre Evi’nde patlamaya hazır halde beş kilogram patlayıcı ele geçirildi. O patlayıcılar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi. Operasyon anları ise polis kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'un Gaziosmanpaşa İlçesi'ndeki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Temsilciliği Binası'na el yapımı patlayıcı koyan kadın terörist B.Y.'nin (27) İstanbul Emniyeti tarafından operasyonla yakalandığını duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün gece İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün bir başarılı operasyonunu daha açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Sancaktepe'de bir terör hücresi daha çökertildi. DKP / BÖG Hücre Evi'nde üç teröristi yakalayan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Birimleri; patlamaya hazır halde beş kilogram patlayıcı, bomba düzenekleri ve bir çok mühimmat ele geçirdi. Allah, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun" dedi.

BOMBA DÜZENEKLERİ ELE GEÇİRİLDİ

"Devimci Komünarlar Partisi / Birleşik Özgürlük Güçleri" (DKP-BÖG) isimli terör örgütünün İstanbul'un Sancaktepe İlçesi'nde bulunan ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri'nin titiz bir çalışmayla deşifre ettiği Hücre Evi'ne dün akşam saat 21.45 sıralarında düzenlenen başarılı operasyonda H.T., C.P. ve O.A. isimli üç teröristin yer sofrasında bomba hazırlarken suçüstü yakalandıkları ve düzenlenen başarılı operasyonda beş kilogram patlayıcı madde ile bomba düzeneklerinin ele geçirildiği ifade edildi. O patlayıcılar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Operasyon anları ise polis kameralarına yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA