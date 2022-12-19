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Giriş Tarihi: 20.12.2022

Yerin 30 metre altında sebze yetiştiriliyor

İstanbul’da yerin 30 metre altında yüzde 95 su tasarrufuyla marul ve fesleğen yetiştiriliyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Karaca: Dünyada dikey tarım yapılan en derin ikinci noktadayız

AA
Yerin 30 metre altında sebze yetiştiriliyor
Artan nüfus ve iklim krizinin olumsuz sonuçlarına karşı yeni teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile özel sektör işbirliğinde İstanbul'da hayata geçirilen dünyanın en derinde kurulu ikinci dikey tarım merkezinde yüzde 95 su tasarrufuyla çeşitli sebzeler yetiştiriliyor.
İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama ve AR-GE Merkezi, 8 Aralık'ta Kâğıthane'deki Yeni Kültür Merkezi Kompleksi'nde açıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca şu bilgileri verdi:
Sebze yetiştirirken ilaç kullanmıyoruz. Suyun dışında gübreden de tasarruf ediyoruz. Sadece kuraklık dönemlerinde değil, afet ve savaş durumlarında da kullanılabilir. Pandemi, Ukrayna-Rusya Savaşı gıdanın ne kadar önemli ve stratejik olduğunu gösterdi. İleride sığınaktan çıkmadan üretip yiyebilirsiniz.



Eksi 30 metre, yani eksi sekizinci katındayız. Dünyada kapalı dikey tarım yapılan en derin ikinci noktadayız. Londra'daki üretim alanı 2.5 metre daha derin. Toprak yok, güneş yok... Özel yapay ışıklarla ve otomasyonla yapıyoruz.
Üretim yapılan 250 metrekarelik alanda, 20 dekarlık alandan bir yılda aldığınız verimi alıyorsunuz.
Marul, İtalyan fesleğeni ve lollo rosso (kırmızı kıvırcık marul) yetiştiriyoruz. Üretim kapasitesi 24 bin kök. Fakat marullar aralıklı ekildiği için 16 bin köklük kapasite kullanıyoruz. Fideler 30-35 günde hasat ediliyor. Geleneksel tarımda bir kez hasat yapılırken dikey tarımda 12 ay boyunca sürekli üretim yapılabiliyor.

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