Son dakika: Yerli koronavirüs aşısı Turkovac’ta yeni gelişme! İlk kez yapıldı

Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezinde (ERAGEM), koronavirüse karşı geliştirilen inaktif aşı Turkovac'ın faz-3 çalışmaları kapsamında ilk hatırlatma dozu Erdal Özkan adlı gönüllüye uygulandı.
"MEVSİMSEL GİRİPTEKİ GİBİ HER YIL AŞILANACAĞIZ"
Turkovac aşısının hatırlatma dozunun uygulanmasının ardından konuşan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, Turkovac aşısının 3.doz olarak uygulanmaya başladığını belirterek; "Daha önce hiç aşı olmamış gönüllüleri aşılıyorduk.
Şimdi ise Çin aşısı ile iki doz aşılananların rafael yani hatırlatma dozlarını aşılamaya başlıyoruz. Gidişattan anlaşılıyor ki biz her yıl mevsimsel grip gibi bu aşılamaya maruz kalacağız. Grip gibi aşılanmamız gerekecek. Bu pandemi belirli bir noktada devam edecek gibi gözüküyor. Bu noktada da her yıl aşılanmamız gerekiyor. Bu aşılama için Turkovac aşısı, her yıl kullanılacak aşı olarak kendi yerli aşımız olması önemli bir çalışma" dedi.
"2. DOZ AŞILAMADA YÜZDE 75'E ULAŞTIK"
Türkiye'de 2 doz aşılama oranının yüzde 75 oranına ulaşatığını belirten Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız; "Toplumda iki doz aşılanmış ve daha sonra aşılanmamış insan sayısı oldukça fazla.
Yerli koronavirüs aşısı Turkovac'ta yeni gelişme! İlk kez yapıldı "Her yıl aşılanmamız gerekiyor"
Pek çok kişi bazı korkulardan dolayı bu aşılamadan kaçınıyorlar. Ancak baktığımızda son verilere göre Türkiye'deki 2 doz aşılanma oranı yüzde 75'leri bulmuş durumda. Bu çok yüksek bir oran. Buna rağmen olgu sayısı günlük olarak 25 bin ve 30 bin arasında devam etmekte. Bunun sebebi çocukların aşılanmamış olması.
Zaten çocuklarda şuan yaygın bir pandemi sürüyor. Çünkü aşılama oranları okul çağı öncesine inmediği için yeterli değil. Diğer taraftan iki doz Çin aşısının etkinliğinin artık ilk 6 aydan sonra kalmadığını biliyoruz. Çin aşısının koruyuculuğu zaman içerisinde yitirilmiş bir koruyuculuktan bahsediyoruz. Bu nedenle de bu çalışmamız oldukça önemli çünkü bu açığı kapatmış olacak.
Baktığımız zaman 3. Çin aşısı olanlarda bile ciddi bir şekilde vaka ile karşılaşabiliyoruz. Bu çalışma bunu karşılaştırmak için yapılan bir çalışma. Burada vatandaşlar hangi aşıyı olmak istiyorsa onu seçebilecek. İsteyenlere biz burada Çin aşısının 3. dozunu yada Turkovac'ı yapabileceğiz. Kendi aşımızın erken onay alabilmesi açısından bu çalışma oldukça önemli" dedi.
"E-NABIZ'DAN GÖNÜLLÜ OLUN"
Turkovac aşısının erken onay alabilmesi için bu çalışmanını çok önemli olduğunu ifade eden Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız; "Gönüllü olmak isteyenler e-nabız üzerinden, doğrudan da başvurabilirler. Telefonla da arayıp gönüllü olmak isteyebilirler. İnsanlarımız aşıya gönüllü olup aşıya katkı sağlasınlar.
129 kişiye 2. doz Turkovac aşısı uyguladık. Şuana kadir ciddi bir yan etki gözlemlemedik. Ortaya çıkan hafif şikayetleri ise dikkatle inceliyoruz. Bu çalışmaya katılanlar ciddi bir şekilde takip ediliyorlar. Telefon aramalarıyla sorular soruluyor. Eğer sorun olursa merkeze çağırılarak muayene ve testlere tabi tutuluyor. 129 rakamı daha önce hiç aşı olmamışların rakamı.
Şuanda rafael yani hatırlatma dozunun ilkini yaptık" diye konuştu. Turkovac aşısını hatırlatma dozu olarak yaptıran ilk gönüllü Erdal Özkan ise; "Daha önce 2 doz Çin aşısı olmuştum. 3. doz aşımı Turkovac olduk. Aşının ne kadar önemli olduğunu bu süreçte çok iyi anladık. Umarım herkes aşı için müracaat eder." dedi.