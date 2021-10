Son dakika: Yerli koronavirüs aşısı Turkovac’ta yeni gelişme! İlk kez yapıldı

Şimdi ise Çin aşısı ile iki doz aşılananların rafael yani hatırlatma dozlarını aşılamaya başlıyoruz. Gidişattan anlaşılıyor ki biz her yıl mevsimsel grip gibi bu aşılamaya maruz kalacağız. Grip gibi aşılanmamız gerekecek. Bu pandemi belirli bir noktada devam edecek gibi gözüküyor. Bu noktada da her yıl aşılanmamız gerekiyor. Bu aşılama için Turkovac aşısı, her yıl kullanılacak aşı olarak kendi yerli aşımız olması önemli bir çalışma" dedi.