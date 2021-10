Yerli koronavirüs aşısı Turkovac'ta yeni gelişme! İlk kez yapıldı "Her yıl aşılanmamız gerekiyor"

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen yerli ve milli aşı Turkovac, iki doz aşı yaptıranlara hatırlatma dozu olarak uygulanmaya başlandı. Kayseri'de bir gönüllüye Turkovac aşısı 3. doz olarak ilk kez yapıldı.

kayseri Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezinde (ERAGEM), koronavirüse karşı geliştirilen inaktif aşı Turkovac'ın faz-3 çalışmaları kapsamında ilk hatırlatma dozu Erdal Özkan adlı gönüllüye uygulandı.

"MEVSİMSEL GİRİPTEKİ GİBİ HER YIL AŞILANACAĞIZ"

Turkovac aşısının hatırlatma dozunun uygulanmasının ardından konuşan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, Turkovac aşısının 3.doz olarak uygulanmaya başladığını belirterek; "Daha önce hiç aşı olmamış gönüllüleri aşılıyorduk. Şimdi ise Çin aşısı ile iki doz aşılananların rafael yani hatırlatma dozlarını aşılamaya başlıyoruz. Gidişattan anlaşılıyor ki biz her yıl mevsimsel grip gibi bu aşılamaya maruz kalacağız. Grip gibi aşılanmamız gerekecek. Bu pandemi belirli bir noktada devam edecek gibi gözüküyor. Bu noktada da her yıl aşılanmamız gerekiyor. Bu aşılama için Turkovac aşısı, her yıl kullanılacak aşı olarak kendi yerli aşımız olması önemli bir çalışma" dedi.