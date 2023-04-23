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Giriş Tarihi: 24.4.2023

Yeşil Cami’nin terazisini bozdular

599 yıllık Yeşil Cami’de 8 deprem terazisi var. Ancak bakımsızlık ve ziyaret edenlerin gereksiz olarak çevirmeleri yüzünden deprem silindirlerinden 7’si dönmüyor. Dönen tek silindir caminin sağlam olduğunu gösteriyor

İHA
Yeşil Cami’nin terazisini bozdular
Bursa'da her gün onlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği ve yapımı 1413 yılında başlayıp 1424 yılında tamamlanan tarihi Yeşil Cami'deki deprem terazileriyle dikkat çekiyor. Taş işçilerinin bin bir emekle yaptığı mermer silindir şeklindeki deprem terazileri tarihi caminin yapısında hasar olup olmadığı hakkında bilgi edinmeyi sağlıyor. 6 asırdır birçok deprem ve sarsıntıya maruz kalan tarihi caminin 8 deprem terazisinden günümüzde yalnızca bir tanesi dönüyor. Camiyi ziyaret eden meraklı turistlerin terazileri gereksiz çevirmesi sonucu yıprandığı düşünülüyor.



7 mermer silindirin bakımsızlıktan dönmediğini söyleyen Sanat Tarihçisi Dr. Doğan Yavaş, ayrıca tarihi camiyi ziyaret eden meraklı turistlerin deprem terazilerini gereksiz kullandığını ifade etti. 8 deprem terazisinden birinin hala rahatlıkla döndüğünü ve tarihi caminin depreme dayanıklı olduğunu söyleyen Sanat Tarihçisi Doğan Yavaş, "Hepsi oynuyor fakat dönmüyor. Onarım sırasında bir elden geçirilmesi düşünüldü fakat zıvanalarının uçları kırıldığı için bir sorun çıktı fakat yapılmalıydı. En büyük deprem 1855 yılında meydana gelen depremdir ve o depremde Yeşil Cami'nin sadece kubbesindeki sıvaları dökülmüş, kalem işleri yok olmuştur. En çok deprem terazisi bulunan yapıdır" dedi.

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Yeşil Cami’nin terazisini bozdular
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