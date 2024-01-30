Yeşil saha yine ringe döndü

SON günlerde yeşil sahalarda sıkça rastlanan şiddet olayının son adresi Kocaeli Kartepe İlçesi Acısu Spor Stadyumu oldu. Saha içine giren taraftarlar ile futbolcular arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar konuştu. Kocaeli Bölgesel Amatör Futbol Liginde yaşanan ve son bir iki haftadır durulan şiddet olaylarına bir yenisi önceki gün Kartepe İlçesinde oynanan karşılaşmada eklendi. Acısuspor ile Nusretiyespor takımları arasında Pazar günü saat 15:00 sularında başlayan karşılaşmada, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı futbolcular ve taraftarlar arasında arbede çıktı. Çevredekilerin müdahalesi ile olaylar dahada büyümeden yatıştırılırken, sahaya giren taraftarlar ile futbolcuların birbirlerine girdikleri o anlar, olay yerinde bulunan bir okurumuz tarafından anbean kayıt altına alındı.