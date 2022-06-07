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Giriş Tarihi: 7.6.2022 10:09 Son Güncelleme: 7.6.2022 10:33

Yılanın ısırdığı hemşire komada

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Yılanın ısırdığı hemşire komada

Antalya’nın Manavgat ilçesinde evinin bahçesinde yılanın ısırdığı hemşire Ayşegül Özünal’ın (44) durumu ciddiyetini koruyor. Mesai arkadaşları ve sevenleri ise komadan çıkması için dua ediyor.

Antalya'da bulunan Manavgat Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Ayşegül Özünal, Dolbazlar Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde dolaşırken yılan tarafından ayağından ısırıldı. Ayağında bir acı hisseden Özünal, ne olduğunu anlamak için eğildiğinde yılan tarafından ısırıldığını gördü ve bayıldı. Arkadaşının haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan hemşire Ayşegül Özünal, durumu ağırlaşınca Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Entübe edilen Ayşegül Özünal'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Doktorlar Ayşegül hemşireyi ısıran yılanın en zehirli engerek olduğunu bildirdi. Yakınları ve mesai arkadaşları ise Ayşegül hemşirenin komadan çıkması için dua ediyor.

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Yılanın ısırdığı hemşire komada
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