Yılanın ısırdığı hemşire komada

Antalya'da bulunan Manavgat Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Ayşegül Özünal, Dolbazlar Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde dolaşırken yılan tarafından ayağından ısırıldı. Ayağında bir acı hisseden Özünal, ne olduğunu anlamak için eğildiğinde yılan tarafından ısırıldığını gördü ve bayıldı. Arkadaşının haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.