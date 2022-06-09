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Giriş Tarihi: 9.6.2022 10:39 Son Güncelleme: 9.6.2022 10:49

Yılanın soktuğu hemşirenin hayati tehlikesi sürüyor

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Yılanın soktuğu hemşirenin hayati tehlikesi sürüyor

Antalya’nın Manavgat ilçesinde evinin bahçesinde yılanın ısırdığı hemşire Ayşegül Özünal’ın (44) sağ bacağının kangren olmaması için ameliyat edildi. Genç hemşirenin hayati tehlikesi devam ediyor.

Manavgat Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Ayşegül Özünal, Dolbazlar Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde dolaşırken yılan tarafından ayağından ısırdı. Ayağında bir acı hisseden Özünal, ne olduğunu anlamak için eğildiğinde yılan tarafından ısırıldığını görünce bayıldı. Arkadaşının haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan hemşire Ayşegül Özünal, durumu ağırlaşınca Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Ayşegül Özünal'ın bacağının kangren olmaması için ameliyat edildi. Doktorlar genç hemşirenin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

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Yılanın soktuğu hemşirenin hayati tehlikesi sürüyor
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