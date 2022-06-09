Yılanın soktuğu hemşirenin hayati tehlikesi sürüyor

Manavgat Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Ayşegül Özünal, Dolbazlar Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde dolaşırken yılan tarafından ayağından ısırdı. Ayağında bir acı hisseden Özünal, ne olduğunu anlamak için eğildiğinde yılan tarafından ısırıldığını görünce bayıldı. Arkadaşının haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan hemşire Ayşegül Özünal, durumu ağırlaşınca Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Ayşegül Özünal'ın bacağının kangren olmaması için ameliyat edildi. Doktorlar genç hemşirenin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.