Yılın fotoğrafının hikayesi! Suriyeli baba ve oğlu A Haber’de...

Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan Sienna Photo Awards'ta "yılın fotoğrafı" ödülünü Hataylı fotoğrafçı Mehmet Aslan kazandı. Yarışmaya 11 farklı kategoride 163 ülkeden fotoğrafçılar katıldı. Fotoğrafçı Mehmet Aslan'ın "Hayatın Zorluğu" adlı fotoğrafı "2021 Yılın Fotoğrafı Ödülü" aldı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Aslan, ödülü sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla duyurdu: "Dünyanın en prestijli fotoğraf festivallerinden olan Siena International Photo Awards sonuçları açıklandı. 163 ülkeden katılım gerçekleşti ve fotoğrafım Siena Yılın Fotoğrafına layık görüldü. Bu ödül benim için gurur kaynağı oldu."

YILIN FOTOĞRAFININ HİKAYESİ

Aslan, Hatay'a sığınan Suriyeli baba Münzir'in doğuştan uzuvları olmayan oğlu Mustafa'yı kucakladığı fotoğrafın hikayesini şöyle anlattı: Baba Münzir, Suriye İdlib'te, bir pazarın içinde gezerken düşen bir bombanın etkisiyle sağ bacağını kaybetmiş.Oğlu Mustafa ise annesinin hamileyken sarin gazını soluması sonucu gördüğü tedavi nedeniyle doğuştan uzuvları olmadan dünyaya gözlerini açmış."

Yılın fotoğrafının öyküsü. Suriyeli baba ve oğlu A Haber'de | Video

BABA MÜNZİR O ANLARI ANLATTI

Suriye savaşının acı yüzü baba Münzir ve oğlu, A Haber'e konuk oldu.Baba Münzir, fotoğrafa ilişkin, şaşırdığını ve çok mutlu olduğunu ifade etti. Baba Münzir, sebze pazarına giderken düşen bomba nedeniyle sağ bacağını kaybettiğini ifade etti. Bir yıl sonra ise Mustafa'nın annesinin Esed rejiminin kimyasal gaz saldırısına maruz kaldığını ve aldığı tedavi nedeniyle uzuvları eksik olarak dünyaya geldiğini açıkladı.