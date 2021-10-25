Video Yaşam Yılın fotoğrafının öyküsü. Suriyeli baba ve oğlu A Haber'de | Video
Yılın fotoğrafının öyküsü. Suriyeli baba ve oğlu A Haber'de | Video

Yılın fotoğrafının öyküsü. Suriyeli baba ve oğlu A Haber'de | Video

25.10.2021 | 14:35

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Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan Sienna Photo Awards'ta 'Yılın Fotoğrafı' ödülünü Hataylı fotoğrafçı Mehmet Aslan kazandı. Yarışmaya 11 farklı kategoride 163 ülkeden fotoğrafçılar katıldı. Fotoğrafçı Mehmet Aslan'ın 'Hayatın Zorluğu' adlı fotoğrafı 2021 Yılın Fotoğrafı Ödülü'nü kazandı. Fotoğrafta İdlib'e düşen bir bomba nedeniyle sağ bacağını kaybetmiş bir baba ve sarin gazının etkisinden dolayı doğuştan uzuvları olmayan oğlu yer alıyor. Suriye savaşının acı yüzü baba Al Nezzar ve oğlu, A Haber'e konuk oldu.

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Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan Sienna Photo Awards'ta 'Yılın Fotoğrafı' ödülünü Hataylı fotoğrafçı Mehmet Aslan kazandı. Yarışmaya 11 farklı kategoride 163 ülkeden fotoğrafçılar katıldı. Fotoğrafçı Mehmet Aslan'ın 'Hayatın Zorluğu' adlı fotoğrafı 2021 Yılın Fotoğrafı Ödülü'nü kazandı. Fotoğrafta İdlib'e düşen bir bomba nedeniyle sağ bacağını kaybetmiş bir baba ve sarin gazının etkisinden dolayı doğuştan uzuvları olmayan oğlu yer alıyor. Suriye savaşının acı yüzü baba Al Nezzar ve oğlu, A Haber'e konuk oldu.

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