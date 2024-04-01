Yöresel giysileriyle sandığı şenlendirdiler

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgızlar, bu seçimde de yöresel kıyafetlerini giyip atlarıyla sandıkların bulunduğu okula giderek oy kullandı. Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 1982 yılında göç ederek ilçedeki Ulupamir Mahallesi'ne yerleşen Kırgız Türkleri, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanmak için Ulupamir İlköğretim Okulu'na geldi. Yöresel kıyafetlerini giyen Kırgızlar, burada isimlerinin bulunduğu sandıklarda oy verdi. Bazı Kırgızların, sandıkların kurulduğu okula atlarıyla geldiği görüldü. Kırgız Türklerinden Hidayetullah Asyalı, her seçimde yöresel kıyafetlerini giyerek oy kullanmaya geldiklerini belirterek, "İlk defa oy kullanan gençlerimiz atlarıyla okula gelerek oylarını kullandı. Seçimlerin huzurlu geçmesini diliyorum" diye konuştu.